Офис отделения Ассоциации ветеранов СВО открыли в Павловском Посаде

На торжественной церемонии присутствовали почетные гости — депутат Государственной думы Геннадий Панин, депутат Московской областной Думы Линара Самединова и глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов. Новый офис организации разместился в самом центе города, на улице Герцена.

В светлом и уютном помещении созданы все условия, чтобы ветераны могли обсуждать важные вопросы, получать необходимые консультации и делиться своим опытом. Председатель совета депутатов округа Роман Тикунов подчеркнул значимость собственного помещения для отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Это откроет новые возможности для организации, позволяя ей более эффективно проводить мероприятия, вести активную работу с ветеранами и развивать культурные инициативы.

Руководитель муниципалитета Денис Семенов отметил, что это место станет опорой, символом поддержки и благодарности героям. «Для нас было честью выделить это помещение, чтобы создать условия, где наши ветераны смогут чувствовать себя как дома. Это наш способ сказать тем, кто защищал Родину, что мы не просто помним о них, но и активно стараемся улучшить их жизнь», — подчеркнул глава Павловского Посада.

Представители власти пообщались с ветеранами СВО и их семьями в теплой и неформальной обстановке.