Офис Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья открыли в Дубне

Ассоциация ветеранов СВО Подмосковья в Дубне открыла официальный офис. Во время церемонии открытия провели молебен с образом Богоматери о всяком добром деле с молитвами и прощениями о военнослужащих.

Образ Богоматери привез руководитель Ассоциации Максим Большаков из освобожденного Артемовска.

«Благодаря главе нашего города нам выделили полноценное помещение для проведения совещаний и постановки задач, работой с обращениями от граждан. Основные наши направления работы — это социальная адаптация военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Это помощь в трудоустройстве, оказание в любых трудных жизненных ситуациях. Также одно из основных направлений — продвижение патриотического воспитания среди молодежи», — рассказал Николай Киреев, начальник штаба Ассоциации ветеранов СВО в Дубне.

В офисе оборудовали три помещения: кабинет руководителя, приемную и штаб. После открытия сразу провели совещание, в ходе которого доложили о работе в школах и адресной помощи.

Отделение Ассоциации ветеранов СВО работает в Дубне с 24 февраля 2025 года. Участники занимаются общественной работой на добровольной основе.

«Вопрос выделения помещения для офиса Ассоциации ветеранов СВО даже не стоял — это меньшее, чем мы могли помочь нашим ветеранам. Они защищали нашу страну на линии боевого соприкосновения, а сейчас, после демобилизации, решают важнейшую задачу для общества: помогают воспитывать молодое поколение и делают все, чтобы их сослуживцы смогли продолжить полноценную жизнь после демобилизации. Всегда на связи с ребятами, готов к любым предложениям», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.