Одиннадцатый гуманитарный конвой отправился из Можайска в Белгородскую область

Из Можайского округа в Белгородскую область отправился 11-й гуманитарный конвой, который сопровождали депутаты Совета депутатов. В сборе помощи для бойцов СВО участвовали народные избранники, неравнодушные жители, общественники, предприниматели, педагоги и школьники.

Защитникам, проходящим службу в зоне специальной военной операции, доставили одежду и белье, сладости, подарки, а также маскировочные сети, приборы и оборудование. Школьники написали для бойцов письма со словами поддержки, к посланиям они прилагали шоколадки и сувениры. Студенты третьего курса Можайского техникума приготовили пасхальные куличи, которые перед отправкой освятили священники.

Груз разделили на две части: одну партию доставили в прифронтовой госпиталь, вторую — в военную часть.

Делегацию из Можайска в Белгороде встретили председатель Совета депутатов Белгорода Вадим Радченко и народные избранники.