Один погиб, еще шесть человек пострадали при атаке дрона ВСУ в Курской области

Один человек погиб, еще шесть получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в Курской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский беспилотник атаковал частный дом в селе Козыревка», — написал он.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

От полученных травм скончался 57-летний мужчина. Хинштейн выразил соболезнования его близким. Пострадавшим оказывают первую помощь на месте, после чего их планируют эвакуировать в Курск.

Ранее в этот же день украинские беспилотники атаковали предприятие в селе Малое Солдатское Курской области. Тогда, по данным губернатора, ранения получили четыре человека.