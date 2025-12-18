Один из самых молодых Героев России получил премию губернатора Подмосковья

В четверг, 18 декабря, в Подмосковье проходит церемония вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Награду сегодня получил один из самых молодых Героев России — командир отряда БПЛА 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригады «Ветараны».

Ее ранее высоко оценил президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин, говоря о прорыве под Авдеевкой.

В марте боец с позывным Родной участвовал в легендарной операции «Поток», также известной как «Труба», в Судже. Тогда около 800 российских бойцов скрытно прошли по трубе недействующего газопровода и нанесли неожиданный удар противнику с тыла.

Вместе со своими подчиненными Андрей Родионов провел двое суток внутри этого тесного сооружения диаметром всего около полутора метров. После этого его команда нанесла сокрушительный удар дронами по живой силе и технике врага.

За проявленные мужество и героизм в августе 2025 года военнослужащему присвоили звание Героя Российской Федерации.

«Хочу выразить слова благодарности администрации, Андрею Юрьевичу и всем тем, кто помогает нам, находясь в тылу. Это тоже большая работа, которую вы делаете для всех. Мой низкий поклон вам. Спасибо за помощь и за то, что замечаете ребят, которые там как следует воюют», — сказал боец в своей речи.