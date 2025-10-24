Один беспилотник сбили над Московским регионом ночью 24 октября

Минувшей ночью силы ПВО уничтожили один беспилотник над Московским регионом. Об этом утром 24 октября заявили в Минобороны.

В общей сложности силы дежурные средства ПВО перехватили и сбили 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Помимо Московского региона, их уничтожили над акваторией Азовского моря, Крыма, Тверской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Брянской, Калужской, Новгородской, Белгородской, Тульской, Волгоградской областей и Краснодарского края.

В Подмосковье дрон влетел в многоэтажку ЖК «Изумрудные луга» в Красногорске. В результате пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.