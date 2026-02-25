Очный этап конкурса «Голоса Победы. Регионы» пройдет в Подмосковье 25 февраля

Очный этап национального фестиваля-конкурса «Города Победы. Регионы», приуроченного ко Дню защитника Отечества, пройдет в Подмосковье 25 февраля. Мероприятие проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева.
Принять участие в конкурсе могут дети бойцов специальной военной операции, дети Донбасса и гуманитарной миссии.
Конкурсанты исполнят патриотические песни, которые сегодня остаются важным способом объединения россиян.
Победителя фестиваля выберет жюри. Лауреат конкурса представит Московскую область на четвертом гала-концерте «Голоса Победы» и выйдет на большую сцену вместе со знаменитыми артистами в мае 2026 года.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте