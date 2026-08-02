02 августа 2026 12:39 Очередную партию спецтехники передали бойцу СВО в Дмитровском округе Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Спецоперация

Дмитров

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Помощь участникам спецоперации оказывается в Дмитровском муниципальном округе на постоянной основе — практически каждую неделю на передовую отправляют гуманитарные грузы с техникой, оборудованием и необходимыми материалами. Очередную партию 27 июля передал бойцу с позывным Хорс глава округа Михаил Шувалов.

Во время «выездной администрации», организованной специально для участников СВО и членов их семей, военнослужащий обратился с просьбой помочь в приобретении дрона. Администрация округа оперативно откликнулась на обращение, и дмитровчанин получил разведывательный беспилотник «Мавик» с комплектом дополнительных аккумуляторов.

Михаил Шувалов отметил, что такая техника сегодня особенно востребована на передовой. Новый беспилотник будет использоваться для ведения разведки в ночное время и корректировки ударов по позициям противника.