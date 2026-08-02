Очередную партию спецтехники передали бойцу СВО в Дмитровском округе
Помощь участникам спецоперации оказывается в Дмитровском муниципальном округе на постоянной основе — практически каждую неделю на передовую отправляют гуманитарные грузы с техникой, оборудованием и необходимыми материалами. Очередную партию 27 июля передал бойцу с позывным Хорс глава округа Михаил Шувалов.
Во время «выездной администрации», организованной специально для участников СВО и членов их семей, военнослужащий обратился с просьбой помочь в приобретении дрона. Администрация округа оперативно откликнулась на обращение, и дмитровчанин получил разведывательный беспилотник «Мавик» с комплектом дополнительных аккумуляторов.
Михаил Шувалов отметил, что такая техника сегодня особенно востребована на передовой. Новый беспилотник будет использоваться для ведения разведки в ночное время и корректировки ударов по позициям противника.
«Дмитровский округ постоянно помогает нашим бойцам, мы еженедельно передаем все необходимое на передовую. Очень важно, что в этой работе участвует большое количество неравнодушных жителей, предприятий и организаций. В округе действует акция „Полдня для Победы“, в рамках которой сотрудники добровольно перечисляют половину своего дневного заработка в благотворительный фонд. На эти средства приобретаем технику, материалы для изготовления маскировочных сетей и другое оборудование, необходимое нашим защитникам, — рассказал глава Дмитровского округа.