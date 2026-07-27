Очередную партию гумпомощи передали в зону СВО из Лобни

Груз собрали и отправили 26 июля в рамках акции «Доброе дело». В мероприятии участвовали все управления администрации, Общественная палата, многофункциональные центры, управляющие компании и предприниматели.

В состав конвоя вошли инструменты, строительные материалы, генераторы и огнетушители — все, что особенно востребовано у бойцов. Груз формировали строго по заявкам. Один из генераторов передал своему подразделению участник специальной военной операции с позывным «Хакас».

Глава округа Анна Кротова поблагодарила всех неравнодушных за участие и отметила, что такие акции — это про единство, реальные дела и ответственность друг за друга.

Волонтеры Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей за 2026 год организовали 16 поездок с гуманитарной помощью. Каждый раз объем груза достигает более двух тонн.