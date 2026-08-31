Очередную партию гумпомощи передали в зону СВО из Дмитровского округа

25 августа местное отделение партии «Единая Россия» организовало сбор после обращения военнослужащих. В мероприятии также приняли участие жители, предприниматели и активисты «Молодой гвардии».

Груз передали бойцу с позывным «Магнет» для доставки в подразделение. В состав конвоя вошли инструменты и оборудование для работы в полевых условиях, медикаменты, газовые баллоны, продукты, маскировочные сети и кофе.

Супруга участника специальной военной операции Ольга Тузова рассказала, что каждый собранный и переданный груз — это частичка заботы и вера в то, что мы вместе. Организаторы стараются закрывать даже самые мелкие бытовые потребности, чтобы бойцы чувствовали поддержку тыла и могли сосредоточиться на выполнении задач.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александра Нечай отметила, что работа ведется по конкретным обращениям военнослужащих. Она поблагодарила всех жителей, предпринимателей и волонтеров, принявших участие в сборе.

Глава округа Михаил Шувалов подчеркнул, что за каждой отправкой стоит конкретный запрос бойцов, и помощь будет продолжаться, пока она нужна землякам.

Передать гуманитарную помощь можно в местное отделение партии по адресу: Дмитров, улица Лиры Никольской, дом № 4. Пункт работает по будням с 09:00 до 18:00.