Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО волонтеры из Звенигорода

Активисты звенигородского объединения «ZOV» сформировали очередную партию гуманитарного груза для российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Помощь направят сразу на несколько направлений, включая Донецкое, Курское, Брянское и Запорожское.

В состав груза вошли медицинские препараты и расходные материалы, растворы, скальпели, средства личной гигиены, комплекты сухого душа, продукты питания, влажные полотенца, носки, а также горелки, предназначенные для бойцов штурмовых подразделений и военных медиков.

Отдельные посылки сформированы для военнослужащих 70-й и 71-й дивизий — для них подготовили маскировочные сети, продукты и предметы первой необходимости. Дополнительную помощь также получат жители Одинцовского округа, выполняющие задачи на Брянском и Курском направлениях.

Волонтерское движение в Одинцовском округе продолжает развиваться. Сегодня поддержку участникам СВО оказывают 49 инициативных групп, почти шесть тысяч добровольцев участвуют в сборе гуманитарной помощи.