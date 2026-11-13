Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из округа Пушкинский

Из округа Пушкинский отправили очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО. Груз собрали по поручению главы округа Максима Красноцветова после обращения Елены Балахоновой, чей сын-доброволец находится на передовой.

Заместитель главы округа Артем Люхин и депутат Любовь Дмитриева 12 ноября встретились с матерью бойца и передали ей зимние спальные мешки, антидроновые покрывала и печи.

«У меня один сын погиб на СВО четыре года назад. Второй сын на войне уже три года. Конечно, там очень много чего нужно, но хотя бы что-то уже есть. Мы уже закупили генераторы, супы, носки. Также заказала эвакуационные тележки», — поделилась Елена Балахонова.

Артем Люхин поблагодарил волонтеров, которые взялись за доставку груза в труднодоступный район, куда еще не все готовы отправляться. Он заверил, что посылка в ближайшее время окажется на передовой.

Администрация округа Пушкинский на постоянной основе поддерживает семьи участников СВО и волонтерские организации. За время спецоперации от округа отправили более 2000 тонн гуманитарного груза.