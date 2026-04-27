Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Ленинского округа

Груз общим весом более тонны собрали образовательные учреждения и Ассоциация ветеранов специальной военной операции. 21 апреля конвой направили Союзу семей военнослужащих России для распределения в города Антрацит, Мелитополь и Луганск.

Глава округа Станислав Каторов подчеркнул, что поддержка военнослужащих и их семей — долг всего общества. Каждая такая партия — это не просто вещи и продукты, а реальная помощь тем, кто в ней нуждается, и проявление единства людей, которые не остаются в стороне.

В состав груза вошли продукты питания и предметы первой необходимости, включая средства гигиены. Помощь предназначена как для гражданского населения, так и для воинских частей. Сейчас она уже доставлена и адресно распределена среди получателей.

В администрации отметили, что в округе сбор и доставка гуманитарного конвоя идет непрерывно. Это позволяет оказывать адресную поддержку и укрепляет связь между жителями и организациями, которые участвуют в помощи военнослужащим и их семьям.