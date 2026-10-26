Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Ленинского округа

В Ленинском округе 26 октября направили полторы тонны гуманитарного груза для военнослужащих воинской части 26020 в Луганской Народной Республике. Помощь собрали по заявке бойцов.

В сборе участвовали Единый центр поддержки участников СВО и их семей, «Молодая Гвардия», местное отделение партии «Единая Россия», руководитель КСВО Ленинского округа Дарья Филатова и депутат Совета депутатов Татьяна Ершова.

«Для нас важно оперативно реагировать на запросы военнослужащих и объединять усилия всех, кто готов участвовать в сборе гуманитарной помощи. В этот раз к отправке груза подключились представители общественных организаций, партийного отделения и депутаты. Такое взаимодействие позволяет координировать работу и направлять бойцам необходимые вещи. Спасибо всем участникам сбора за активную работу и поддержку наших защитников», — отметила руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Ленинского округа Анна Голдман.

В состав отправления вошли окопные свечи, антидроновые одеяла, сухие супы, белье, одежда и паллеты. Комплектацию сформировали на основании заявки воинской части.

В Ленинском округе гуманитарную помощь для участников СВО на постоянной основе собирают и отправляют жители, волонтерские объединения, общественные организации и предприятия. На прошлой неделе волонтерское объединение «Видное ZA победу» передало в Единый центр 100 пар теплых вязаных носков и 10 маскировочных костюмов «Леший», изготовленных жителями округа.