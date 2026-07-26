Очередную партию гумпомощи отправили в зону СВО из Химок

В Химках продолжают оказывать поддержку фронту. На передовую отправили очередную партию гуманитарной помощи, которую сформировали глава округа Инна Федотова, волонтеры, неравнодушные жители и представители общественных организаций по запросам бойцов.

Инна Федотова поблагодарила каждого, кто принимает участие в этой важной работе.

«Именно благодаря вашему неравнодушию наши бойцы чувствуют поддержку родного города. Мы будем и дальше делать все возможное, чтобы наши ребята знали: дома их ждут, в них верят и всегда готовы поддержать», — отметила она.

Маршрут конвоя выстроен так, чтобы адресно доставить помощь в нужные локации. В составе груза — техника, продукты питания, средства личной гигиены, маскировочные сети и другие необходимые вещи.

«Отправка гуманитарной помощи на передовую — это не просто сбор вещей, а реальная забота о наших бойцах. Рад, что жители Химок активно участвуют в этой работе. Вместе мы приближаем победу», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Поддержка фронта продолжается. Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый. Принести необходимые вещи можно в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом 186.