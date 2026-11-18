Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках собрали и передали партию гуманитарной помощи для участников СВО в региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья». Поддержка бойцов и их близких — одно из ключевых направлений Народной программы «Единой России».

Депутат мособлдумы Николай Томашов, депутат Совета депутатов Химок, ветеран СВО Владислав Степушин и руководитель Штаба Комитета семей воинов Отечества в Химках Евгения Евсеева передали очередную партию помощи. В посылки вошли теплая одежда, продукты длительного хранения, средства гигиены, медикаменты, маскировочные сети и другое. Состав груза формировали с учетом реальных потребностей военнослужащих.

Важной частью работы остаются личные встречи с семьями участников СВО. В рамках поездки состоялась встреча с семьей одного из военнослужащих.

«Особое значение имеет адресная помощь, сформированная с учетом реальных потребностей военнослужащих. Не менее важно поддерживать постоянный диалог с их семьями, понимать возникающие вопросы и оказывать необходимое содействие», — подчеркнул Николай Томашов.

В Химках эту работу выстраивают как непрерывную систему: от сбора и отправки грузов до персонального внимания к каждой семье.