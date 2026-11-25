Около 10 тонн гуманитарного груза направили из муниципалитета в зону проведения специальной военной операции для 18-го отряда «Барс». Военнослужащим передали автомобиль «Нива», два мотоцикла, генератор и восемь кубометров воды.

Сбор организовали местное отделение партии «Единая Россия» и администрация округа при поддержке главы муниципалитета Михаила Шувалова. К акции присоединились военно-патриотический клуб «Юный разведчик», Всероссийский студенческий корпус спасателей, Дмитровский техникум и жители округа.

В погрузке участвовали депутат и ветеран СВО Виктор Колосов, заместитель главы округа Юрий Головков, советник главы Николай Миньков и начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Алексей Гладков. Помогали им молодогвардейцы, бойцы отряда «Барс» и студенты техникума.

«Наши бойцы — настоящие герои, которые ежедневно рискуют жизнью ради защиты страны. Передавая эту помощь, мы хотим сказать им: мы вас помним, ждем и делаем все возможное, чтобы приблизить нашу Победу», — отметил Виктор Колосов.

Передать помощь для бойцов может каждый желающий. Ее принимают по будням с 09:00 до 18:00 в местном отделении партии «Единая Россия» по адресу: город Дмитров, улица Лиры Никольской, дом 4.