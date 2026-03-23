Очередную партию гумпомощи отправили из Химок в зону СВО

Жители Химок 23 марта отправили новую партию гуманитарной помощи в новые регионы и зону специальной военной операции. Посылки повезли в Курск, Северодонецк, Горловку и Мариуполь.

В сборе участвовали местные жители, а также депутаты Руслан Шаипов, Валентин Герасимов и Инна Монастырская. Груз формировали по заявкам военнослужащих: в него вошли предметы первой необходимости, продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты и экипировка.

«Эти акции проходят регулярно. Сейчас весна, и мы хотим порадовать наших военнослужащих вещами, которые повысят их комфорт и улучшат условия службы», — отметил муниципальный депутат Химок Руслан Шаипов.

С начала специальной военной операции из Химок в зону боевых действий отправили больше 600 тонн гуманитарной помощи. Также провели более двухсот акций, в рамках которых школьники писали письма бойцам.

Свой вклад регулярно вносит организация «ХимСпас». С 2022 года она передала более двухсот тонн груза, став одним из лидеров по сбору и отправке гумпомощи в округе и во всей Московской области.

«Я испытываю гордость за наш город: столько неравнодушных людей самых разных возрастов, вероисповеданий и уровней достатка объединились, чтобы помочь. Химки действительно достойно поддерживают наших бойцов в зоне СВО», — отметила депутат Инна Монастырская.

Желающие присоединиться к сбору могут принести необходимые вещи в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, 18б, или в отделение партии «Единая Россия».