Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Серпухова

Пример — поездка Жанны Лапиной, волонтера, многодетной матери, супруги бойца с позывным «Лапа». Ежемесячно она доставляет адресный груз мужу и его подразделению: маскировочные сети, продукты, вещи.

В этот раз к гуманитарной миссии присоединились коллектив ФОК «Русский медведь», спортсмены, профсоюз работников госучреждений. Принял участие председатель Совета депутатов, директор ФОК «Русский медведь» Михаил Шульга, который передал гуманитарную помощь.

Консолидирует действия волонтеров, родных и неравнодушных людей Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Супруг Жанны, старший прапорщик Андрей (позывной «Лапа»), штурмовал Авдеевку, ранен, имеет боевые награды. За ленточкой, признается он, начинаешь по-настоящему ценить дом и семью.

Единый центр поддерживает прямую связь с родственниками бойцов. Посылки формируют индивидуально, отправляют оперативно. Каждый такой сбор — очередное продвижение к общей цели.