Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Подольска

В сборе участвовали лицей № 1, школы № 14 и № 12, лицей № 23, а также местный дворец молодежи. Многие собирают помощь для военнослужащих уже не в первый раз.

Воспитанники дворца молодежи сплели маскировочные сети и передали предметы личной гигиены, а школьники собрали еду, нательное белье, продукты длительного хранения, окопные свечи и другие предметы первой необходимости. Помогать тем, кто на передовой, стало доброй традицией для жителей муниципалитета.

«Бойцы защищают нас, а мы должны защищать их. Всегда помогать и брать с них пример», — поделился Никита, девятиклассник из школы № 12.

Помочь бойцам специальной военной операции может любой желающий. Принести гуманитарную помощь можно в волонтерский центр по адресу: городской округ Подольск, улица Ульяновых, дом № 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.