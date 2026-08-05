Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Лобни

Из Лобни в зону проведения специальной военной операции отправились две машины с гуманитарным грузом, собранным жителями муниципалитета в рамках акции «Доброе дело». В формировании помощи приняли участие лобненцы, депутаты, общественные деятели, предприятия и образовательные учреждения города.

Перед отправкой глава городского округа Анна Кротова встретилась с волонтерами Центра поддержки участников СВО и их семей, поблагодарила их за труд и неравнодушие, а также пожелала доброго и легкого пути. Анна Владимировна отметила, что волонтеры не просто доставляют помощь, но и всегда находятся на связи с военнослужащими, что позволяет делать каждую отправку адресной и максимально полезной.

Акция «Доброе дело» проводится в Лобне на регулярной основе: жители и организации города передают необходимые вещи и продукты для военнослужащих. Координационной площадкой для сбора и отправки гуманитарной помощи на передовую является Центр поддержки участников СВО и их семей, расположенный на улице Мирной, дом 13/2.