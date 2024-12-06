Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Ленинского округа

Машина со всем необходимым для бойцов СВО предназначается одной из десантно-штурмовых бригад, где служит сын жительницы Ленинского городского округа Оксаны. За помощью собрать гуманитарный груз женщина обратилась в координационный военно-патриотический центр «Стратегия».

За две недели общественные организации, предприниматели и неравнодушные жители принесли в пункт приема продукты питания, генераторы, аптечки первой помощи, бензопилы, спальные мешки. Груз отправил глава Ленинского округа Станислав Каторов с матерью бойца.

«Пусть это маленькая капелька, но она поможет нашим ребятам, которые находятся вдалеке от дома, она от чистого сердца, с теплым приветом от нас. Я желаю им только победы», — поделилась мать участника СВО Оксана.

С начала специальной военной операции на фронт из Ленинского городского округа было отправлено более 500 тонн гуманитарной помощи. Бойцы получили квадрокоптеры, антидроновые ружья, обмундирование, а еще свыше 20 автомобилей УАЗ и пикапов. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».