Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Дмитровского округа

Гуманитарный груз, собранный неравнодушными жителями, учреждениями образования и представителями общественных организаций округа, отправили в зону спецоперации 12 мая. В состав партии вошли маскировочные сети, теплая одежда, продукты длительного хранения и средства личной гигиены.

В погрузке и отправке гуманитарной помощи участвовали глава местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Гасков, сторонник партии «Единая Россия» Иван Федоров и активист «Молодой гвардии» Максим Александров.

Владимир Гасков отметил, что поддержка бойцов СВО является общим делом всех неравнодушных жителей муниципалитета. «Мы гордимся мужеством земляков, выполняющих свой долг, и делаем все, чтобы помочь им», — подчеркнул он.

Неравнодушные жители Дмитровского округа оказывают помощь военнослужащим с первых дней СВО. Постоянно ведется работа по формированию посылок для участников спецоперации, а их семьям оказывают адресную помощь и необходимую поддержку. В этом году уже было отправлено на фронт более 18 тонн гуманитарной помощи.