Очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО отправили из Химок

Очередная партия гуманитарной помощи из Химок отправилась к военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. В сборе приняли участие глава округа Инна Федотова, Ассоциация ветеранов СВО, волонтеры поселка Лунево и сотрудники МБУ «Химспас».

Помощь формировали по личным заявкам бойцов. В партию вошли необходимые на передовой вещи: генераторы, антидроновые пончо, рации, детекторы БПЛА, спальные мешки, маскировочные сети, продукты и средства личной гигиены.

«Вместе с родными наших военнослужащих, членами Ассоциации ветеранов СВО, волонтерами и неравнодушными жителями Химок обсудили вопросы взаимодействия и организации всесторонней поддержки наших бойцов. Все собранные посылки загрузили в автомобиль, который отправится по специальному маршруту. Каждая из них будет доставлена адресно — лично в руки нашим землякам», — рассказала глава округа Инна Федотова.

Депутат Химок Надежда Смирнова отметила, что такая поддержка помогает военнослужащим чувствовать связь с родным городом.

«Когда наши бойцы получают маскировочные сети, инструменты, продукты, они знают: их ждут, о них помнят. Это помогает им держать строй и чувствовать поддержку родного округа. Благодарю каждого, кто участвует в сборе помощи, — волонтеров, ветеранов, спасателей и неравнодушных жителей», — сказала Надежда Смирнова.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Желающие могут передать необходимые вещи в ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» или отделение партии «Единая Россия».