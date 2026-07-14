Очередную партию гуманитарной помощи передали бойцам СВО из Чехова

Глава округа Михаил Собакин вместе с ветераном специальной военной операции Артемом Чуриловым передал гуманитарную помощь на передовую. В этот раз к волонтерам обратился боец Максим, который выполняет боевые задачи в зоне СВО, с просьбой приобрести два электросамоката.

Передали технику через волонтерское объединение «Помощь СВО Чехов», с которым администрация муниципалитета работает давно.

«Самокаты — не роскошь, а необходимость. Они помогут нашим парням быстро и, что особенно важно, бесшумно передвигаться по линии боевого соприкосновения. Каждая такая мелочь может спасти жизнь», — отмечает Михаил Собакин.

Недавно у волонтеров появилось новое направление работы. Они помогают мобильным огневым группам, которые охраняют военно-промышленные объекты Московской области. Главный запрос — самые простые вещи: предметы быта, термобелье. Добровольцы уже включились в сбор помощи и отвозят на позиции все необходимое.