Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Можайска в зону СВО

Волонтеры передадут в зону СВО печи, которые изготовила подмосковная компания «Металлика-Дизайн». На каждой написано послание бойцам: «От ветеранов горного надзора. Быть добру!».

Гуманитарную помощь отвезет Наталья Калугина — супруга мобилизованного бойца и руководитель Комитета семей воинов Отечества в Дубне. Она регулярно направляет грузы на передовую. В этот раз в посылке — продукты питания, лекарства и печи. Они важны на фронте в любое время года, так как незаменимы для подогрева блиндажей и пищи.

«Они сделаны с большой любовью для нас. Большое спасибо! Победа будет за ними», — отметили участники СВО.

Также бойцам передали функциональные кровати для госпиталя и металлическую сетку в рулонах.

«Большое спасибо волонтерам города за их ежедневный огромный труд. Это важный вклад в общее дело», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

В Комитете отметили большую поддержку от города и городской администрации.

«Поддержка от города очень важна для семей военнослужащих. Наш город про нас не забывает. Так как я являюсь волонтером, наша администрация помогает нам с гуманитарной помощью», — отметила Наталья Калугина.