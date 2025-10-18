Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Химок в зону СВО

В Центре поддержки участников СВО и их семей на базе Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Химках состоялась масштабная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. Защитникам доставят генераторы, газовые плиты, а также другую необходимую технику, теплые вещи, продукты питания, медикаменты.

К акции присоединились председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутаты Наталья Каныгина, Валентин Герасимов, Юлия Мамай и неравнодушные жители.

«Участвовать в таких акциях, помогать фронту и поддерживать семьи бойцов здесь, в тылу, — это то немногое, что каждый из нас может сделать для общей победы. Наша задача — сделать так, чтобы герои ни в чем не нуждались и чувствовали надежную поддержку», — отметил Валентин Герасимов.

На фронт отправят несколько дизельных генераторов, портативные газовые плиты, газ в баллонах, топливные брикеты, а также продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и теплые вещи. Груз на передовую в самое ближайшее время доставят волонтеры.

«К гуманитарным акциям, которые реализуют в Химках при поддержке партии „Единая Россия“, присоединяются жители всех возрастов. В моей школе ученики не только помогают собирать грузы, но и пишут солдатам трогательные письма. Бойцы говорят, что эти детские весточки радуют и согревают их сердца не меньше, чем самые теплые вещи», — поделилась Наталья Каныгина.

Отметим, что с начала работы Центра поддержки участников СВО и их семей волонтеры отправил на фронт свыше 500 тонн гуманитарных грузов. Присоединиться к добровольцам может каждый желающий. Помощь принимают в местном отделении партии «Единая Россия» на проспекте Мельникова, дом № 12, в Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» на улице 9 Мая, дом № 18 Б. График работы: по будням с 09:00 до 18:00.