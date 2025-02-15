Очередную партию гуманитарной помощи отправят из Чехова в зону СВО

Жители Чехова собрали гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции в рамках акции «Доброе дело — нашим Защитникам». На фронт отправят медикаменты, продукты питания и средства личной гигиены.

Многие неравнодушные горожане, в том числе читатели и сотрудники Центральной библиотеки Чехова, где проходило мероприятие, приняли участие в собре гуманитарной помощи для защитников. Собранные вещи, медикаменты, продукты питания и предметы личной гигиены передадут в «Чеховский молодежный центр» по адресу: город Чехов, улица Дружбы, дом № 45, кабинет № 210.

В муниципалитете сейчас проходит и другая не менее важная всероссийская акция — «Тепло для героя». Она продлится до 23 февраля. Любой желающий может принести теплую одежду, продукты длительного хранения, подарки и письма в пункт, который находится в доме № 21 на улице Дружбы.