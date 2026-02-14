Очередную партию гуманитарной помощи отправят бойцам СВО из Коломны

Груз в преддверии Дня защитника Отечества собрали при поддержке администрации, подведомственных учреждений и предпринимателей. В передаче помощи приняли участие глава округа Александр Гречищев и депутат Государственной думы Никита Чаплин.

В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, включая питьевую воду, а также сладкие подарки к празднику. Особо ценным вложением стал фрезерный станок с комплектующими.

Как пояснил главный консультант администрации округа Вячеслав Петрович, оборудование предназначено для воинской части и будет использоваться для производства запчастей к беспилотным летательным аппаратам. В 2026 году гуманитарную помощь этой воинской части отправляли уже шесть раз. Кроме того, поддержку оказывают бойцам, приезжающим в отпуск.

Основная часть груза отправится к месту назначения во вторник на грузовом автомобиле. Жители округа регулярно оказывают поддержку военнослужащим. Следующий гуманитарный конвой планируют собрать в Озерах.