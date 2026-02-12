Очередную партию гуманитарной помощи отправили военным СВО из Чехова

11 февраля глава муниципалитета Михаил Собакин совместно с депутатами принял участие в областной акции «Доброе дело нашим Защитникам». Они передали гуманитарный груз в волонтерский центр во Дворце культуры «Дружба».

«Благодарю всех неравнодушных жителей, активистов, депутатов и предпринимателей за оказываемую помощь и поддержку нашим военнослужащим. Крепкий тыл является важным звеном на пути к нашей общей победе!» — поблагодарил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.

Неравнодушные жители Чехова собрали продукты питания, медикаменты, средства гигиены, теплые вещи. Теперь через Подмосковный распределительный центр груз доставят бойцам в зону проведения специальной военной операции ко Дню защитника Отечества.

С первых дней проведения специальной военной операции волонтеры Подмосковья на базе «Чеховского молодежного центра» оказывают помощь бойцам, их семьям, а также жителям приграничных территорий. Акция «Доброе дело нашим Защитникам» стала не только возможностью помочь, но и символом единства и поддержки.

Все желающие могут принести гуманитарную помощь в «Чеховский молодежный центр», который расположен во Дворце культуры «Дружба» на улице Чехова. Часы приема: с 9:00 до 18:00.