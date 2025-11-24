Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Воскресенска

Посылки сформировали по запросам, поступившим от военнослужащих. В партию вошли инструменты, теплые вещи, продукты питания, средства гигиены и медикаменты. Гуманитарный груз передали в Центр поддержки участников специальной военной операции и их семей для отправки в зону боевых действий.

Алексей Малкин подчеркнул, что Воскресенск будет продолжать делать все необходимое для поддержки защитников Отечества. «Своих не бросаем — принцип, который подтверждаем делами», — сказал руководитель муниципалитета.

Ранее в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» депутат окружного Екатерина Павлова вместе с активистами «Молодой гвардии» изготовили окопные свечи для отправки в зону СВО.