Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Химок

Заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Васильев и депутат Юлия Мамай 20 марта передали собранный груз в местное отделение партии «Единая Россия». В ближайшее время волонтеры доставят посылки адресатам.

В составе конвоя — медикаменты, предметы первой необходимости, продукты питания и одежда. Александр Васильев подчеркнул, что поддержка военнослужащих требует объединения усилий общества, власти и общественных организаций. Площадка «Единой России», по его словам, позволяет оперативно направлять помощь тем, кто в ней нуждается.

Юлия Мамай отметила, что такие миссии носят регулярный характер, и в округе уже сформирована устойчивая система поддержки бойцов. К сбору активно подключаются жители, предприниматели и волонтеры.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Химках продолжается на постоянной основе. Она стала важной частью деятельности партии по поддержке военнослужащих и их семей.