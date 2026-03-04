Очередную партию гуманитарной помощи отправили в зону СВО из Балашихи

Очередной гуманитарный груз был передан в зону проведения специальной военной операции. В отправке груза принял участие глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель городской Общественной палаты Елена Жарова, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Особую помощь в формировании груза оказали волонтеры, управляющие компании города и неравнодушные жители.

«Вместе с местным отделением партии „Единая Россия“ отправили очередную партию гуманитарной помощи нашим бойцам в зону специальной военной операции. Автомобиль отправился на харьковское направление. В груз вошли средства личной гигиены, теплое белье, медикаменты, продукты питания, маскировочные сети, а также письма поддержки от школьников Балашихи», — сказал Сергей Юров.

Гуманитарную помощь доставит участник специальной военной операции с позывным Слон, мобилизованный в 2022 году. По его просьбе для подразделения также были приобретены дизельные генераторы, электрические подстанции и станция радиоэлектронной борьбы для защиты от вражеских дронов.

«Помощь, которую оказывают наши люди, наш тыл, просто неоценима. Гуманитарная помощь, необходимое оборудование, маскировочные сети, которые реально спасают жизни — все это очень ценится нашими бойцами. Ребята читают детские письма со словами поддержки, а возвращаясь домой, стараются встретиться с этим ребенком, посетить школу, где он учится. Дети понимают, что письмо дошло до конкретного бойца. Это очень способствует патриотическому воспитанию», — подчеркнул боец.

Жители Балашихи регулярно объединяются ради помощи тем, кто защищает Родину.

В городском округе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных Единой России на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.