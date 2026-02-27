Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Воскресенска в зону СВО

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с военнослужащим и вдовой героя в Центре поддержки участников СВО и их семей 27 февраля. В ходе встречи сформировали очередную партию гуманитарной помощи для бойцов на передовой.

Особый подарок к 23 февраля сделала воскресенская Фетровая фабрика. Традиционно в посылку вошли продукты, медикаменты и средства гигиены. Кроме того, по заявкам бойцов закупили инструменты и наборы антенн для беспилотных систем. В этот раз передали и очередную партию маскировочных сетей.

«Услышали запросы бойцов и в кратчайшие сроки сформировали очередную гуманитарную посылку на фронт. Несмотря на приближение календарной весны, погода вносит свои коррективы: собрали для ребят дополнительную партию теплых вещей, столь необходимых в полевых условиях», — рассказал Алексей Малкин.

Алексей Малкин поблагодарил всех, кто участвует в сборе помощи: «Искренне благодарю каждого, кто участвует в сборе. Ваша поддержка доказывает: пока мы едины — мы непобедимы. Будем помогать столько, сколько потребуется».