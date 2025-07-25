Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Воскресенска в Курск

Жители городского округа Воскресенск с самого начала специальной военной операции собирают и отправляют гуманитарную помощь на фронт. В этот раз посылки с продуктами доставят в Курск.

Глава Воскресенска Алексей Малкин, председатель окружного Совета депутатов Сергей Слепов и его коллеги собрали гуманитарный груз, в состав которого вошли 300 банок тушенки, макаронные изделия и другие продукты питания.

«У нас и жители и все военно-патриотические клубы собирают гуманитарную помощь. Я хочу сказать, что это правильно, это надо делать. Потому что ребята на передовой чувствуют нашу поддержку», — подчеркнул Сергей Слепов.

Каждый желающий может помочь защитникам и жителям приграничных территорий. Теплые вещи, дождевики, продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, канцелярские товары, наборы одноразовой посуды, химические грелки примут в любом из волонтерских пунктов сбора.