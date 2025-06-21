Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Реутова в зону СВО

В городском округе Реутов Благотворительный фонд «Башня» направил конвой с гуманитарной помощью для защитников, находящихся сейчас на передовой в зоне специальной военной операции. В составе груза в основном — комплектующие для техники.

Среди волонтеров, которые участвовали в акции сбора гуманитарной помощи, были и депутат Совета депутатов Реутова Александр Максименко.

«Мы оперативно отреагировали на поступивший запрос и собрали все необходимое. Основной акцент сделали на комплектующих для поддержания боеготовности техники», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Отметим, что Благотворительный фонд «Башня» занимается всеми этапами организации гуманитарных поставок: от сбора заявок от бойцов до конечной доставки грузов. В этом помогают и волонтеры организации, и неравнодушные жители города.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробности о работе Центра подготовки контрактников можно на сайте контрактмо.рф. Все желающие могут обратиться в военно-учетный стол лично по адресу: город Реутов, улица Ленина, дом 23, или позвонить по номеру: 8 (909) 903-54-19.