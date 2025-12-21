Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Лобни в зону СВО

Кроме того, для отправки подготовили новогодние наборы. Ученики городских школ написали бойцам письма с искренними пожеланиями, в каждый конверт ребята вложили шоколадные медали.

«Это была инициатива как учителей, так и учащихся. Мы написали самые теплые и самые добрые слова, пожелали солдатам благополучия, победы и хорошо отпраздновать Новый год», — поделилась ученица школы № 2 Антонина Казакова.

Руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Дарья Косых всегда лично сопровождает гуманитарный груз и очень хорошо знает, как ребята ждут посылки из родного дома. Недавно она делилась опытом с коллегами из других регионов. Их очень впечатлил масштаб работы по оказанию помощи военнослужащим и их близким в Лобне.

«Такого объема, как мы отрабатываем по сетям, по шитью, по гуманитарной помощи, нет ни у кого. У нас все очень централизованно. К нам может обратиться любой боец, который отправился на фронт из Лобни, и получить гуманитарную помощь и любую поддержку. Помощь может получить и его семья. А это немаловажно и очень здорово», — отметила Дарья Косых.