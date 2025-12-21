Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Лобни в зону СВО
В сборе гуманитарной помощи для защитников принимали участие предприниматели, депутаты, представители администрации городского округа Лобня, общественники, сотрудники коммунальных служб. Волонтерам Центра поддержки бойцов специальной военной операции приносили теплые вещи, спальные мешки, инструменты, продукты длительного хранения и медикаменты.
Кроме того, для отправки подготовили новогодние наборы. Ученики городских школ написали бойцам письма с искренними пожеланиями, в каждый конверт ребята вложили шоколадные медали.
«Это была инициатива как учителей, так и учащихся. Мы написали самые теплые и самые добрые слова, пожелали солдатам благополучия, победы и хорошо отпраздновать Новый год», — поделилась ученица школы № 2 Антонина Казакова.
Руководитель Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей Дарья Косых всегда лично сопровождает гуманитарный груз и очень хорошо знает, как ребята ждут посылки из родного дома. Недавно она делилась опытом с коллегами из других регионов. Их очень впечатлил масштаб работы по оказанию помощи военнослужащим и их близким в Лобне.
«Такого объема, как мы отрабатываем по сетям, по шитью, по гуманитарной помощи, нет ни у кого. У нас все очень централизованно. К нам может обратиться любой боец, который отправился на фронт из Лобни, и получить гуманитарную помощь и любую поддержку. Помощь может получить и его семья. А это немаловажно и очень здорово», — отметила Дарья Косых.
В уходящем году лобненские волонтеры отправляются в зону специальной военной операции уже в семнадцатый раз. Их провожает руководитель муниципалитета Анна Кротова. Она не только поддерживает добровольцев, но помогает организовывать сборы и отправку гуманитарных грузов.
Волонтерам предстоит преодолеть более пяти тысяч километров. Уже через несколько дней каждый боец получит посылку из родного дома, где его любят и ждут.