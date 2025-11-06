Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Ленинского округа в зону СВО

Груз направили на Луганское направление для укрепления позиций и обеспечения комфорта защитников в полевых условиях. Бойцам доставят строительные инструменты, электронику, генераторы и многое другое.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов отметил, что поддержка военнослужащих — это общий долг и приоритетная задача.

«Каждый генератор, каждая теплая вещь — это не просто предмет, это наш вклад в безопасность и уверенность бойцов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы ребята чувствовали поддержку», — добавил руководитель муниципалитета.

В состав груза вошло оборудование для обустройства быта и позиций: пилы, генераторы, средства связи, электроника, строительные материалы, средства личной гигиены и теплая одежда.

В сборах гуманитарной помощи принимали участие представители администрации муниципалитета, предприниматели, депутаты, волонтеры и неравнодушные жители округа.