Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Зарайска

Зарайск продолжает активно поддерживать своих земляков, находящихся на передовой. По заявке участника СВО был сформирован гуманитарный груз, который доставят в Курскую область.

Командир отделения Максим Ш. с позывным Хлыст ушел добровольцем в зону боевых действий в сентябре прошлого года. Когда боец находился в краткосрочном отпуске в Зарайске, администрация муниципалитета и местное отделение Ассоциации ветеранов СВО сформировали заявку и собрали необходимую гуманитарную помощь.

В партию вошли продукты питания, вода, сладости, а также маскировочные сети, предоставленные волонтерской организацией «Zа_НАШИХ_СВО». Неравнодушные жители Зарайска на собранные средства приобрели автомобиль, на котором Максим отправится в Курскую область.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко сообщил, что в работе находятся еще шесть заявок от бойцов СВО. «Выражаю искреннюю благодарность всем, кто не остается в стороне и вносит личный вклад в нашу общую победу», — сказал руководитель муниципалитета.