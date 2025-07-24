Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Подольска

Представители администрации Подольска и участники движения «Юнармия» передали очередную партию гуманитарного груза в волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. В ближайшее время посылки отправятся в Курск.

По запросу защитников Отечества оперативно собрали и укомплектовали все необходимое на фронте: одежду, обувь, продукты питания и медикаменты. По доброй традиции помогали в погрузке добровольцы из движения «Волонтеры Подмосковья».

Еще одна ценная посылка — письма от детей с теплыми пожеланиями. Евгений Лукошников рассказал, что на юнармейские игры команды привозят, кроме заявки, около 100-150 писем для бойцов. Таким образом собрали около 10 тысяч посланий для военнослужащих, которые станут для них важной моральной поддержкой.