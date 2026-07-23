Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Лобни

В городском округе Лобня продолжается активный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, к которому присоединились волонтерские центры, храмы и жители муниципалитета. 22 июля волонтеры центра «Свечной блиндажик» подготовили и загрузили гуманитарный груз для военнослужащих 154-й бригады материально-технического обеспечения 41-го батальона, который передан бойцу с позывным «Старый».

За каждой отправкой стоит труд многих людей — тех, кто помогает собирать необходимое, готовить посылки и вкладывает частичку своего внимания и тепла, отметила директор театра «Камерная сцена», депутат городского Совета Светлана Давыдова, выразив благодарность волонтерам за постоянную работу, ответственность и неравнодушие.

В сборе помощи принял участие и Серафимовский храм, община которого направила в зону СВО продуктовые наборы, медикаменты, огнетушители и наборы для госпиталя.

Кроме того, в июле добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» изготовил и отправил на передовую 15 маскировочных сетей различных размеров и 6 маскировочных костюмов «Леший». Груз направлен в подразделения, где проходят службу лобненские воины, через Координационный совет ветеранов СВО.

Работа по сбору и доставке гуманитарной помощи продолжается на системной основе. Присоединиться к ней могут все желающие жители городского округа.