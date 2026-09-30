Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Лобни

Машина с гуманитарным грузом для военнослужащих выехала в зону проведения специальной военной операции 29 сентября. Отправку курировала глава Лобни Анна Кротова.

Общий вес гуманитарного груза составил 2,5 тонны, его получат бойцы СВО в Донецкой и Луганской народных республиках, Брянской, Курской и Белгородской областях. Машину сопровождают волонтеры Центра поддержки участников СВО и их семей.

Анна Кротова поблагодарила всех, кто участвовал в сборе, упаковке и погрузке гуманитарной помощи.

«Несмотря на временные трудности, мы справились. Для наших героев важны не только слова поддержки, но и весточки из дома. Как и всегда, к ребятам отправились посылки от родных. Мы продолжим быть рядом и делать все, что в наших силах», — подчеркнула глава Лобни.

Руководитель муниципалитета напомнила, что в доме № 13, корпус 2, на улице Мирной начался капитальный ремонт, поэтому Центр помощи военнослужащим и их семьям временно переехал по адресу: улица Ленина, дом № 19, корпус 1.