Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Чехова
Ассоциация ветеранов СВО муниципального округа отправила очередной гуманитарный груз на фронт бойцам пятой роты полка 1430. На средства, собранные благотворителями, приобретены приоритетные позиции обеспечения военнослужащих.
Среди самого необходимого в партию вошли усилители связи и радиостанции для поддержания стабильной контакта, генератор, кабели и мобильные зарядные пункты для автономного энергоснабжения в удаленных районах, строительные материалы для обустройства бытовых условий и укрепления позиций, экспресс‑питание для оперативных выездов на боевые задания.
Ассоциация ветеранов СВО выразила отдельную благодарность за содействие и поддержку фонду «Архангел Михаил», прихожанам Храма Климента Папы Римского за молитвы и пожертвования, бойцам шестой роты полка 1430 за помощь в организации отправки, финалисту программы «Герои Подмосковья», советнику главы муниципального округа Чехов Артему Чурилову.