Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Чехова

Среди самого необходимого в партию вошли усилители связи и радиостанции для поддержания стабильной контакта, генератор, кабели и мобильные зарядные пункты для автономного энергоснабжения в удаленных районах, строительные материалы для обустройства бытовых условий и укрепления позиций, экспресс‑питание для оперативных выездов на боевые задания.

Ассоциация ветеранов СВО выразила отдельную благодарность за содействие и поддержку фонду «Архангел Михаил», прихожанам Храма Климента Папы Римского за молитвы и пожертвования, бойцам шестой роты полка 1430 за помощь в организации отправки, финалисту программы «Герои Подмосковья», советнику главы муниципального округа Чехов Артему Чурилову.