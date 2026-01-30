Штурмовая бригада «Ветераны» обеспечивала всю логистику выполнения военной операции «Поток». Благодаря точной системе планирования российские подразделения смогли перейти через газовую трубу в район Суджи и выйти в тыл противника. Администрация муниципалитета поддерживает сотрудничество и регулярные контакты с бойцами. Неоднократно военным отправляли гуманитарную помощь.

«Сегодня получили от бойцов весточку с сообщением, что груз доставлен. Благодарю наши волонтерские объединения и всех неравнодушных жителей, которые продолжают помогать нашим воинам на передовой. Все вместе мы приближаем нашу общую победу, которая без сомнения будет за нами!» — сказал Михаил Собакин.

На этот раз военным отправили партию инструментов. В ответ бойцы бригады «Ветераны» записали видеообращение для руководителя муниципалитета.

«Многоуважаемый Михаил Николаевич! От лица всех бойцов нашей бригады выражаем Вам огромную благодарность за переданную гуманитарную помощь. Вы — настоящий представитель крепкого и надежного тыла, показываете пример подрастающему поколению, воодушевляете нас и даете понять, что там — за линией фронта есть люди, которые всегда нас прикроют. Спасибо Вам огромное за Ваш ярко выраженный патриотизм! Мы уверены, что именно с такими надежными людьми мы дойдем до конца и принесем победу нашей великой Родине», — выразили благодарность военнослужащие.

