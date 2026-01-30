Очередную партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Чехова
Через волонтерское объединение «Zа Жизнь» военнослужащим передали партию инструментов, необходимых для обеспечения деятельности бригады в условиях ведения специальной военной операции. Бойцы поблагодарили главу округа Михаила Собакина за гуманитарную помощь.
Штурмовая бригада «Ветераны» обеспечивала всю логистику выполнения военной операции «Поток». Благодаря точной системе планирования российские подразделения смогли перейти через газовую трубу в район Суджи и выйти в тыл противника. Администрация муниципалитета поддерживает сотрудничество и регулярные контакты с бойцами. Неоднократно военным отправляли гуманитарную помощь.
«Сегодня получили от бойцов весточку с сообщением, что груз доставлен. Благодарю наши волонтерские объединения и всех неравнодушных жителей, которые продолжают помогать нашим воинам на передовой. Все вместе мы приближаем нашу общую победу, которая без сомнения будет за нами!» — сказал Михаил Собакин.
На этот раз военным отправили партию инструментов. В ответ бойцы бригады «Ветераны» записали видеообращение для руководителя муниципалитета.
«Многоуважаемый Михаил Николаевич! От лица всех бойцов нашей бригады выражаем Вам огромную благодарность за переданную гуманитарную помощь. Вы — настоящий представитель крепкого и надежного тыла, показываете пример подрастающему поколению, воодушевляете нас и даете понять, что там — за линией фронта есть люди, которые всегда нас прикроют. Спасибо Вам огромное за Ваш ярко выраженный патриотизм! Мы уверены, что именно с такими надежными людьми мы дойдем до конца и принесем победу нашей великой Родине», — выразили благодарность военнослужащие.
Дополнительная информация о волонтерских объединениях муниципального округа Чехов доступна на официальном сайте администрации.