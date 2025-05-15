Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО собрали в Балашихе

В Балашихе активно продолжается работа по оказанию гуманитарной помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также жителям освобожденных территорий. Одним из центров этой деятельности стал Центр объединения гражданских инициатив «Единые», созданный на базе общественной приемной партии «Единая Россия».

Координатором очередной акции выступили активисты регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» во главе с Еленой Жаровой. Они инициировали сбор посылок с предметами первой необходимости для бойцов и мирных жителей. На призыв откликнулся депутат окружного совета Сергей Щукин, который лично принял участие в подготовке груза, помогая сортировать и упаковывать вещи.

«Сегодня единство — наша главная сила. Каждая посылка символизирует поддержку наших защитников и веру в них. Особое внимание мы уделили детям — для них собрали игрушки и наборы для творчества», — отметил Сергей Щукин.

Волонтеры и представители партии тщательно следят за качеством гуманитарной помощи. Продукты проверяются на свежесть, медикаменты — на соответствие стандартам, а комплектация посылок строго соответствует запросам военных. Такой подход гарантирует, что помощь будет полезной и своевременной.