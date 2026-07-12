Очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО отправили из Химок

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Депутат Галина Болотова передала очередную партию гуманитарной помощи в общественную приемную партии «Единая Россия» в Химках, на базе которой организована системная работа по сбору и отправке помощи военнослужащим и жителям присоединенных территорий. Мероприятие проведено в рамках регулярной деятельности депутатского корпуса, общественных организаций и волонтерских объединений муниципалитета.

В ходе передачи Галина Болотова отметила, что помощь нуждающимся является общим долгом, и подчеркнула необходимость продолжения работы для оказания максимальной поддержки военнослужащим и гражданскому населению. Она выразила благодарность всем участникам сбора — депутатам, общественникам, волонтерам и неравнодушным жителям города.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова напомнила, что на территории Химок функционирует два пункта приема гуманитарной помощи, работающих на постоянной основе:

Общественная приемная партии «Единая Россия» (ул. Мельникова, д. 12) работает по будням с 10:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 16:45.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» (ул. 9 Мая, д. 18Б) работает по будням с 10:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45.

Сбор гуманитарной помощи в округе продолжается, все желающие могут присоединиться к работе по адресам указанных пунктов.