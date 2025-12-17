Очередную партию домашней еды отправили из Сергиева Посада бойцам СВО

Неравнодушные жительницы Сергиево-Посадского городского округа продолжают отправлять домашнюю еду защитникам, находящимся на фронте в зоне специальной военной операции. К группе активисток под названием «Пчелки» могут присоединиться все желающие.

Помощь необходима как в приготовлении блюд, так и в приобретении продуктов.

Так, совсем недавно участницей «Пчелок» стала жительница округа и жена бойца специальной военной операции Мария. Она готовит домашнюю еду: гороховый суп с копченостями, спагетти болоньезе, булгур с курицей, тушеную картошку с колбасками и мясом. За помощью в приобретении необходимого оборудования — автоклава и запайщика — девушка обратилась к руководству предприятия, на котором работает. Идею поддержали сразу. Отметим, что за один раз отправляют около 150 порций общим весом более 70 килограммов. Последнюю партию, приготовленную Марией, передали бойцам, находящимся на позициях, куда трудно доставить провизию.

«Отклик, конечно же, положительный. Ребята довольны, всем все вкусно и очень приятно от того, что они получают домашний обед. Бойцы тогда понимают, что их действительно ждут и в них верят», — поделилась Мария.

Супруга защитника с позывным Лысый Анастасия также отправляет очередную партию автоклавированной еды на фронт. Ее можно хранить при комнатной температуре до года. Но съедают блюда бойцы, конечно же, гораздо быстрее.

«Большинство ребят любят плов, а из первых блюд — солянку. И это естественно, ведь ее готовят из качественных продуктов — такие же блюда едят мои дети», — рассказала Анастасия.

Информацию о том, как присоединиться к группе «Пчелки» можно уточнить по номеру 8 (901) 039-28-74, а также через телеграмм @cgggccp.