Очередную гуманитарную помощь для бойцов СВО передали из Подольска

Заместитель главы Подольска Ольга Шашкова вместе с первым заместителем председателя Совета депутатов и представителями Ассоциации ветеранов СВО вручили груз для военнослужащих. Гуманитарная помощь формировалась по запросам с передовой — каждый боец получил необходимое именно для его подразделения.

Среди переданного — ультразвуковые отпугиватели, стабилизаторы напряжения, тепловизионные прицелы, приборы для борьбы с дронами, а также стройматериалы, инструменты, обогреватели и квадрокоптер. Посылки собирали для нескольких частей: десантников 38 бригады Управления ВДВ, штурмового подразделения, противовоздушных оборонных войск и мотострелкового полка, который сейчас держит рубежи на Купянском направлении. Помочь бойцам специальной военной операции может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр по адресу: ул. Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.