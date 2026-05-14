Очередной урок начальной военной подготовки пройдет в Раменском округе

Представители Ассоциации ветеранов специальной военной операции Раменского округа поделятся не только практическими навыками, но и своим жизненным опытом. Они расскажут о теории военной подготовки, а также покажут отработку реальных действий.

Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 13:00. Р уководитель местного отделения ассоциации Александр Кулик предложил подобную инициативу в том году, и занятия быстро стали популярными среди молодежи округа.

«Интерес к нашим занятиям — это отражение потребности общества. Участники на занятиях смогут укрепить связь с историей страны, осознать свою роль в ее настоящем и будущем», — отметил Александр Кулик.

Подобные уроки, по мнению ветеранов СВО — это больше, чем знакомство с основами военного дела. Это возможность получить новые знания о традициях воинской доблести, которые веками ковали силу нашего народа в разные времена. Каждый участник встречи поймет, как гражданская ответственность и патриотизм помогали преодолевать любые испытания. Ощутит единство с теми, кто продолжил стоять на страже безопасности России. Осознает, что истинный патриотизм — совсем не громкие слова, а готовность к действию и защите Родине.