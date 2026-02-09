Очередной гумконвой отправили в зону СВО из Орехово-Зуевского округа

8 февраля в Орехово-Зуевском округе завершилось формирование гуманитарного конвоя для подразделений Вооруженных Сил России. В зону проведения специальной военной операции отправилась команда местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Маршрут конвоя пройдет через Курское, Сватовское, Белгородское, Луганское и Запорожское направления.

«Благодаря единству и поддержке жителей округа в состав гуманитарного груза вошли маскировочные сети, антитепловизионные плащи, электрогенераторы, дроны, утеплители, оборудование для наблюдения и подавления связи, личные посылки от родных военнослужащих, портативные рации „ТУТ“ и многое другое», — сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

Перед Новым годом из Орехово-Зуевского округа отправили гуманитарную помощь для 15 подразделений на различных направлениях спецоперации. В ее состав вошли дроны, средства разведки и связи, оборудование для защиты от БПЛА, транспорт и автономные источники питания.